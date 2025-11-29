女優の沢尻エリカさんが、2026年2月公開の映画『#拡散』に出演することが発表され、あわせてティザービジュアルも公開されました。このニュースにネットやSNSは大注目。沢尻エリカさんの演技を再び見られるとして期待感が高まっています。◆7年ぶりのスクリーン復帰が話題に沢尻さんが出演する映画『#拡散』は成田凌さん主演作品。妻をワクチン接種直後に亡くした介護士の姿を描くストーリーで、沢尻さんは婚約者を医療事故で失っ