【WWE】RAW（11月24日・日本時間25日／オクラホマシティ）【映像】元女王レスラー、観客にイライラ暴発かつて絶対的ベビーフェイスとして愛された女子レスラーが、観客から総スカン。日頃の悪態三昧に、会場からは「大ブーイング」「サムズダウン」。さらには「負け犬」と書かれたボードまで登場すると、その怒りの矛先は“負け犬”ボードを持った観客に向けられてしまった。11月29日（日本時間30日）に迫った「サバイバーシリ