11月26日、元TOKIOの国分太一（51）が代理人の菰田優弁護士とともに都内で記者会見をおこなった。今年6月、日本テレビが“コンプライアンス上の問題行為”を理由にバラエティ番組『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）からの国分の降板を発表。その後、国分は芸能活動を休止しており、公の場に姿を見せたのは約5カ月ぶりであった。今回の会見で国分は、降板までの日本テレビの対応について日弁連に人権救済の申し立てを行ったこと