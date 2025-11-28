11月23日、元プロ野球選手の清原和博氏（58）が東京ドームに戻ってきた。この日開催された「ジャイアンツ・ファンフェスタ」の後に行われた「ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”〜2002年優勝メンバー同窓会〜」に出席するためだ。さらにこの後、清原氏はNHKのBSプレミアムで放送された「球辞苑〜プロ野球が100倍楽しくなるキーワードたち〜」にVTRで出演。地上波テレビへの本格復帰に向けてお膳立ては整いつつある。＊＊