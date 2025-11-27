暗闇の中、建物から空へ向かい伸びる激しい炎。大量の煙も立ち上ると同時に、火の粉が地面に向かって落ちているのが分かります。日本時間26日午後4時ごろ、香港北部の高層住宅が密集した団地で大規模な火災が発生。現場の団地には、32階建ての高層住宅8棟、約4000人以上が生活をしていて、うち7棟に火は燃え広がりました。火災発生後の映像では、大量の黒煙が立ち上っているのが分かります。画面右側では、はしご車を使い、激しく