【ワシントン＝淵上隆悠、ヨハネスブルク＝笹子美奈子】米国のトランプ大統領は２６日、自身のＳＮＳで、米国が議長国を務める来年の主要２０か国・地域（Ｇ２０）首脳会議から、南アフリカを排除する考えを示した。今月行われた首脳会議で、議長国だった南アが米国不在の中で首脳宣言採択を強行したことなどに不満を示したものとみられる。トランプ政権は、南アで白人が迫害されているなどと主張し、今年のＧ２０の一連の会議