高市首相が「非核三原則」の見直しを検討しているとの報道を受け、被爆地からは懸念や憤りの声が上がっています。 被爆者団体の「長崎原爆被災者協議会」は、見直しの撤回を求める抗議声明を発表しました。 （長崎原爆被災協 柿田 富美枝 事務局長） 「非核三原則の見直しを、ただちに撤回することを強く要請し、非核三原則の法制化を要求する」 18日に臨時の会見を開いたのは、長崎原爆被災者協議会のメンバー