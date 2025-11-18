全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて2026年1月より毎週金曜23時30分から放送開始となるTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。4週連続で公開するリーダービジュアル、第三弾はスケバン集団 ”御女組” のリーダー・天野邪子！＞＞＞天野邪子や御女組のビジュアルやキャストをチェック！（写真3点）『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ