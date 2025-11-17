11月11日、女優・橋本環奈が、東京の表参道ヒルズでクリスマスツリー点灯式に出席した。橋本にとっては、初のクリスマス点灯式となる。この日は、首まわりに華やかなファーチュールがあしらわれたドレスを身にまとい、オールバックという大人な出で立ちで登場。ドレスにあわせ、目元のメイクも濃い目になっており、ふだんのナチュラルメイクとはまた違った大人な雰囲気を醸し出していた。12日に本人が更新したXでは、《表参