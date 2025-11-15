ドルトムントでプレイする23歳FWカリム・アデイェミは今冬の移籍が噂されている。2022年からドルトムントでプレイする同選手は抜群のスピードを武器にしたアタッカーで、移籍市場が開くたびに様々なクラブとの関係が噂されてきた。そんなアデイェミは現在ニコ・コバチ監督との関係悪化が心配されており、今冬の移籍を模索していると考えられている。アデイェミは今シーズン公式戦14試合で3ゴール3アシストをマークしているが、プレ