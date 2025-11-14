11月のクマの目撃情報が、13日時点で973件と1000件近い数が報告されている秋田市。12日、クマの目撃情報を聞き「サン！シャイン」が現場に向かうと、そこは市役所から1kmと離れていない住宅街でした。クマを目撃した人：時間は（朝）6時半ごろ、犬の散歩で神社を横切って、もう少し行けば小さい公園がある、そこを（クマが）横切った。犬をつれているからそっちの方が狙われるのかなと思って、一瞬、追いかけられるかなと思って、