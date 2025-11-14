お笑いコンビ、ハライチの澤部佑（39）が14日、MCを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。ゲストの舘ひろし（75）、眞栄田郷敦（25）の出演が午後12時半からとなっており、40分ほどゲスト不在でつないだ。番組が開始すると、通常回なら登場前のゲストがカメラに手をふるなどの演出があるものの、舘と真栄田は不在のため、2人のパネルが映っていた。首から「12時30分ごろから出演」とボードを下げていた