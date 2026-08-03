お笑いコンビ・ハライチの澤部佑（40）が3日、MCを務めるフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11:47）に生出演。声が枯れている理由を説明し、お詫びした。【写真】すごい交友関係！ハライチ澤部と友人の人気俳優の超近距離ショット番組冒頭、共にMCを務めるフリーアナウンサーの神田愛花（46）から「澤部さんどうしたの？声がガッサガサだけど…」と振られ、「週末ね、『（爆笑）レッドカーペット』と『ENGEIグラ