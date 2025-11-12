タリーズコーヒージャパン（東京都新宿区）が、福袋「2026 HAPPY BAG」を発売。11月12日からウェブで予約受付を開始しています。【画像】「かっ…かわいい……！！！」→これが“ウマ年”モチーフの「干支ミニテディ」です！「干支ミニテディ」はシークレットあり今年の福袋は「COFFEE MAKES ME HAPPY」をテーマに、トートバッグやグッズ、ドリンクチケットなどのセットが2種類ラインアップされています。「5500円バッグ」は、