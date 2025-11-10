ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「首斬る」投稿の中国総領事 寄せられた批判に反論「勝手な想像任せ… 中国 高市早苗 時事ニュース 読売新聞オンライン 「首斬る」投稿の中国総領事 寄せられた批判に反論「勝手な想像任せ」 2025年11月10日 12時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市首相の答弁を巡り脅迫とも取れる投稿をし、削除した中国の駐大阪総領事 批判の声が相次ぐ中、自身へのリプライに返信し、持論を展開し続けている ある投稿には「勝手な想像任せで拡大解釈と歪曲を止めてほしい」と返した 記事を読む おすすめ記事 日本は「台湾独立」勢力に誤ったシグナル送るな 中国外交部 2025年11月7日 11時5分 早田ひな選手はなぜ中国から批判されたのか、知覧や鹿屋など特攻隊基地跡を歩く 2025年11月8日 13時0分 維新・藤田氏の税金還流疑惑が波紋 「切れ気味」反論と記者名刺公開に「政権のリスク」 2025年11月7日 6時0分 赤旗、藤田氏に謝罪要求 記者の名刺、SNS投稿 2025年11月4日 18時28分 日本での就職をやめて帰国する外国人急増？SNS投稿が議論呼ぶ 2025年11月7日 17時0分