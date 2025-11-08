Photo: 山田いせ こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。夜中にお手洗いにたつときに、ベッドからバスルームまでの動線の灯を点けたり消したりするのが、億劫だなぁって思ってました。とはいえ、真っ暗ななか歩くと、猫ちゃんが足元にいるのに気づかずに蹴ってしまうこともあるので（なぜかお手洗いに着いてきて、足に絡んでくるんですよね…）どう