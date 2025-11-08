フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）アイスダンスフリーダンス（ＦＤ）が行われ、リズムダンス（ＲＤ）８位の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は８５・６７点、合計１５５・２８で１０位となった。序盤のリフトでバランスが崩れ転倒扱いに。吉田は「ミスが続いてしまって悔しい。早く練習したい」と唇をかんだ。森田も「悔しい気持ちしかない。も