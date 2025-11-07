11月6日、東映の公式サイトに【映像作品の撮影中におけるスーツアクターの負傷に関して】という文書が発表された。《2025年11月6日午前8時頃、当社が製作しております特撮番組「仮面ライダーゼッツ」のアクションシーンの撮影において、出演するスーツアクター鍜治洸太朗さんが、吊られた状態から壁を蹴る等の演技リハーサルを行う中、高さ2メートルから落下し、負傷いたしました》鍛治は救急搬送され、検査の結果、頭蓋骨骨折