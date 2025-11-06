人的被害が相次ぐクマの捕獲体制を強化するため、環境省が元警察官や元自衛官に対し、狩猟免許の取得を要請する方針であることが6日、分かった。高齢化などの影響で全国的にハンターは減少傾向にある。環境省は2025年度内に免許取得に関する講習会などの開催も検討している。環境省によると、ライフル銃や散弾銃を扱うことができる第1種銃猟免許の所持者は1975年度に約49万3700人だったが、2020年度には約9万人に減少。これま