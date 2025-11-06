やんちゃな男性が好きという女の子は少なくありません。では、デート中のどんな行動を見たとき、彼女たちは母性本能をくすぐられるのでしょうか。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、デート中、「かわいいとこあるじゃん！」と感じた、男性の行動について教えてもらいました。【１】二人で食事をするとき、いつも食欲旺盛でもりもり美味しそうに食べる。「やっぱり女はたくさん食べる男に萌えるものです」（２