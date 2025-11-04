1件のクレームで撤去された「花火写真」が復活展示 市長が謝罪FNNプライムオンライン

1件のクレームで撤去された「花火写真」が復活展示 市長が謝罪

  • ギネス世界記録に認定された市川市花火の写真が、1日で撤去された
  • 市は1件のクレームで撤去を決定したが、約100件以上の意見が殺到
  • 市長は一連の騒動について謝罪し、庁内での連携不足を課題に挙げた
