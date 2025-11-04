【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17日本代表 2−0 U-20モロッコ代表（日本時間11月3日／アスパイア・ゾーン-ピッチ5）【映像】ファウル…？豪快なヘディング弾（リプレイあり）U-17日本代表のDF元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島ユース）が、CKの流れからヘディングシュートでゴールネットを揺らす。しかし、ファール判定で取り消しとなり、解説やファンも騒然となった。日本時間11月3日、U-17日本代表はU-17ワールドカップ