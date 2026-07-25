ペップ・グアルディオラ氏＝5月、マンチェスター（AP＝共同）イタリア・サッカー連盟と同国代表監督就任に向けて交渉していたグアルディオラ氏が要請を断ったと24日、ロイター通信が報じた。イタリアは3大会連続でワールドカップ（W杯）出場を逃し、4月にガットゥーゾ監督を解任。バルセロナ（スペイン）やバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）の監督を務め、2025〜26年シーズンまでマンチェスター・シティー（イングランド）を率