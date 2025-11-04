警察官を退職後に有害駆除などを行うハンターになった鳥取県倉吉市の男性（７２）が、日々の生活を発信してきたブログが、２年前に途絶えた。イノシシに襲われて大けがを負ったためだ。ようやくけがのショックから抜け出した男性は「近く再開して獣害を防ぐ意義とともに、危険と背中合わせであることを知ってほしい」と話す。（藤川泰輝）「定年後は忙しい」「わなの餌をサツマイモのつるに変えるようにと、先輩猟師からアドバ