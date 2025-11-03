お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。フジテレビ系バラエティー番組「酒のツマミになる話」（金曜午後９時５８分〜）が放送終了となることに言及した。同番組をめぐっては、１０月２４日放送分が土壇場で３月１４日放送分に差し替えに。お蔵入りとなった回では、出演者がハロウィンにちなんで仮装するというもので、ＭＣを務める千鳥・大悟はかつて同番組のＭＣだった松本人志のコスプレ