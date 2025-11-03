中国（上海）国際楽器展覧会で注目を集めるスマート楽器ブームの代表格ウインドシンセサイザー。（１０月２２日撮影、上海＝新華社記者／呉宇）【新華社上海11月3日】中国上海市でこのほど、楽器の見本市「中国（上海）国際楽器展覧会（ミュージックチャイナ2025）が開かれた。世界的な需要低迷や競争激化という課題に直面しながらも、中国は伝統楽器とスマート楽器の力を共に発揮させ、世界における楽器製造・消費・輸出大国と