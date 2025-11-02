すっかり寒くなりクリスマスの足音が少しずつ近づいてきました。「カルディコーヒーファーム」に行ってみれば、店内にはクリスマスアイテムがずらりと並んでいる光景が広がっています。さまざまなラインナップがそろう中から今回は、スヌーピーデザインのカウントダウンカレンダーを紹介。実物を開封してみました。【写真】「スヌーピーカウントダウンカレンダー」を開封した様子■クリスマスが待ち遠しい今回チェックした「