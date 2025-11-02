中国で有人宇宙船「神舟21号」の打ち上げが間近に迫る中、宇宙の微小重力環境を利用した科学実験プロジェクトも新たに加わる予定だ。今回の飛行ミッションで最も期待される科学実験について問われると、宇宙飛行士たちは口をそろえて、新しい動物の仲間であるマウスの世話をすることだと答えた。これは、中国の宇宙ステーションが人類以外の哺乳類を迎える初めてのケースでもある。ラジオ放送「中国之声」が伝えた。有人宇宙船「神