ドジャースの筆頭オーナーを務めるマーク・ウォルター氏によるプロスポーツ史上最高額100億ドル（約1兆5000億円）でのレイカーズ買収が日本時間31日、NBA理事会で承認された。八村塁 バスケ協会批判の根底にあるホーバスHCへの“ディスリスペクト”レイカーズは日本代表FWの八村塁（27）が所属し、ド軍と同じロサンゼルスに本拠を構える米プロスポーツを代表する超名門球団として知られる。ウォルター氏が2012年にド軍を買収