学歴詐称疑惑の末に静岡県伊東市議会から２回目の不信任議決を受け失職することになった田久保眞紀前市長（55）。議決直後には「やり切った」と言いながら涙を流し、出直し市長選出馬に消極的な様子もうかがえたが、実際にどうするかは支援者と相談するという。いっぽう、地元で建設反対運動に携わった伊豆高原のメガソーラーの建設計画が息を吹き返す可能性があると示唆。反田久保派が分裂し候補者が乱立する中、高市