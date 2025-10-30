ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > ルーブル美術館の強盗 パリ検察が新たに容疑者5人を逮捕したと明らか… フランス 強盗事件 海外の事件・事故 海外・国際ニュース CNN.co.jp ルーブル美術館の強盗 パリ検察が新たに容疑者5人を逮捕したと明らかに 2025年10月30日 17時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ルーブル美術館の強盗事件を巡り、新たに5人の容疑者が逮捕された パリ検察は強盗を実行した4人組に加わっていた者も含まれると説明 捜査では今のところ、奪われた宝飾品は見つかっていないという 記事を読む おすすめ記事 フジ「酒のツマミ…」年内で終了へ 大悟“怒り”の降板 松本コスプレお蔵入り納得いかず 2025年10月30日 1時56分 「マナーとして大丈夫なのか」と心配の声も…佳子さま“脱帽ファッション”に込められた「姉の眞子さんから受け継ぐ」日本の伝統文化への思い 2025年10月30日 7時15分 阪急西宮北口駅のトイレで男子高校生の尿をすくって飲み… 「ありがとう」と言って立ち去ったか 介護士の男（57）を逮捕 逮捕容疑は建造物侵入 2025年10月30日 16時5分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「誰にモノ言ってる」積丹町町議がクマ猟友会にパワハラ発言か、“出動拒否”で町民を危険に晒した責任 2025年10月29日 16時0分