日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーンとして、11月4日から13日間限定で「マックフライポテト」M・Lサイズを、特別価格250円（以下税込み）で販売します。【画像】10月29日発売！→これが今年もマックに登場した「2本入り」のサイドメニューです！最大130円お得に「マックフライポテト」は、外はカリッと、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感が特徴の人気サイドメニ