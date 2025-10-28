おりづるタワーは、今年のクリスマスを彩る企画として「サンタからのおくりもの」をテーマにしたイベントを実施する。期間中は、普段は絵本や映画の中でしか会えないサンタクロースと、記念撮影ができる特別なイベントを開催。12階おりづる広場では、日めくりでボックスを開けてお菓子が楽しめる「巨大アドベントカレンダー」が登場。まるでサンタクロースから毎日小さな贈り物が届くように、クリスマスへの期待が膨らむ体験を提供