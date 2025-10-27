ドジャースのロバーツ監督が先発投手の“完投”について語りました。日本時間28日から本拠地での3連戦を迎えるドジャース。ロバーツ監督は「3連戦ではリリーフ陣の起用パターンを変えつつ、最適な対戦を組み立てる必要がある」とリリーフ陣の起用について語りながら、「しかし何よりもまずは先発投手が長く投げることが絶対条件。我々の先発投手陣はイニングを消化できる投手陣で構成されているものの、先発投手が長く投げることが