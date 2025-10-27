東京の中古マンションの相場が高騰しています。23区で9月も平均価格が1億円超えとなり、これで5か月連続。まさに中古物件が“億ション”となる傾向に。 【写真を見る】中古マンション なぜ名古屋は高騰しない？東京は“億ション” 大阪は5000万円超の一方で… 専門家｢知名度不足｣｢戸建て意識が強い｣ 建築資材費や人件費高騰で新築マンションの価格が上昇し、それが中古にも波及しているということですが…名古屋はどうなのでしょ