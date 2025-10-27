「八千草さん、よくおひとりでワンちゃんを連れてこの辺りを散歩されていましたよ。気さくな方で、うちのシェットランドシープドックと『同じ（犬種）ですね』と、お話しました。亡くなる少し前も元気に散歩されていたのに……」（近隣住人）【写真】〈取り壊された3億円豪邸の現在〉庭にあった「石のベンチ」八千草さんが座って台本を読んでいたという、生前関係者に手を引かれて帰宅する八千草さんの姿東京・世田谷の閑静な住