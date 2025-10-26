【地震情報 2025年10月26日】(12:08更新)12時4分頃、栃木県北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.7、最大震度4を栃木県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2025年10月26日】(12:08更新)12時4分頃、栃木県北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.7、最大震度4を栃木県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。