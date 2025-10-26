Photo: 山田洋路 こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。サングラスに求める機能って、ただ日差しを遮ることだけでしょうか？ 強い光も、日陰の暗さも、水面の反射もその時々に適した視界を、自動で、そして自然に切り替えてくれる存在があったなら…。そんな願いに応えてくれそうな自動調光サングラス「AF-801PMMC」を実際に試しながら、自動調光は本当に機能するのか？ かけていて疲れないっ