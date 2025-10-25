◆東京六大学野球秋季リーグ戦第７週第１日▽東大５―２法大（２５日・神宮）２３日のドラフト会議でヤクルトから１位指名を受けた法大・松下歩叶内野手は３打数１安打に終わった。四球、敵失で迎えた６回の第３打席、左翼線へ二塁打を放ったが後が続かず、打線も東大の継投の前に２得点に抑えられた。第１戦を落として「自分が活躍することで勢いがつくと思いましたが…。勢いをつけたかった」と主将としての責任感をにじま