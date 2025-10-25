「アルテミスＳ・Ｇ３」（２５日、東京）過去１０年でのちのＧ１馬を５頭輩出した出世レースを制したのは、川田騎乗の２番人気フィロステファニ。エピファネイア産駒で、半兄に２３年皐月賞馬ソールオリエンスを持つ良血馬。好位３番手から直線力強く抜け出し、無傷の２連勝で重賞初制覇を果たした。勝ちタイムは１分３３秒８（稍重）。２着に９番人気のミツカネベネラが入り、３着は３番人気のタイセイボーグ。なお、１番人気