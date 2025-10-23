転職の成否は、年収が上がったかどうかで語られがちです。確かに収入は大切ですが、それだけが幸福の尺度ではありません。もし年収が下がっても、毎日の自由時間が増え、心の余裕や家族との時間を取り戻せるなら、その転職は本当に失敗と言えるでしょうか。 本記事では、年収520万円から440万円に下がったケースをもとに、時間の価値を時給の視点から検証します。 年収80万円ダウンは失敗なの？ 40歳の転職