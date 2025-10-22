東京ガールズコレクション（TGC）とKAWAII LAB.が初めてタッグを組む、KAWAIIを凝縮した祭典『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC（以下、カワコレTGC）』が2026年1月11日（日）にツインメッセ静岡にて、開催することを発表した。『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』『KAWAII LAB.』メンバーが大集合するKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC初開催本イベントには、KAWAII LAB.に所属する5組のアーティストが総出