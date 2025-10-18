インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、個別指導の学習塾「KATEKYO学院 宮城」（長野市南千歳）と共同で「家庭教師が似合いそうな芸能人」の調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。調査は2025年9月8日から同月18日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。3位は、お笑いコンビ「ロザン」の宇治原史規さんで、54票でした。回答者からは「頭