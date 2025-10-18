インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、個別指導の学習塾「KATEKYO学院 宮城」（長野市南千歳）と共同で「家庭教師が似合いそうな芸能人」の調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

調査は2025年9月8日から同月18日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。

3位は、お笑いコンビ「ロザン」の宇治原史規さんで、54票でした。回答者からは「頭がいいし、教え方がうまそう」（50代女性）、「楽しく教えてくれそうだから」（50代男性）、「解けない問題がなさそう」（30代女性）といったコメントがあったということです。

2位には、俳優の芦田愛菜さんがランクイン。61票でした。「文武両道なイメージで、勉強を教えるのもうまそう」（40代女性）、「頭がよくて性格もよくて爽やか」（50代男性）、「賢く、なぜ分からないかまで丁寧に教えてくれそうだから」（30代女性）といった声が寄せられたということです。

そして、1位はお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーさんで、136票獲得しました。「博識で楽しく勉強できそうだから」（10代男性）、「知的でもあり、人に教えるのがうまそうな印象があるから」（30代男性）、「レベルに合った説明をしてくれそう」（20代女性）などの回答が集まったとのことです。