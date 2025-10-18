【明治安田J1リーグ】サンフレッチェ広島 0−0 FC東京（日本時間10月17日／エディオンピースウイング広島）【映像】足を抉ったアフタースライディングFC東京のMF東慶悟が危険なタックルを見舞ってしまった。球際の攻防でアフタースライディングがサンフレッチェ広島のMF加藤陸次樹の足にヒット。このプレーにファンからさまざまな意見が寄せられている。FC東京は10月17日、明治安田J1リーグ第34節で広島と敵地で対戦した。ダブ