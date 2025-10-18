パレスチナ自治区ガザ地区の和平計画をめぐり、イスラム組織ハマスは声明で最大の争点のひとつであるハマスの武装解除に関して「検討している」と述べました。ハマスから新たに人質1人の遺体がイスラエルに引き渡され、18日未明、身元確認のため、イスラエルの都市テルアビブの施設に到着しました。和平計画の第1段階に基づき、残る人質18人の遺体についてもハマスは捜索を続けるとしていますが、当初の予定から大幅に遅れていて、