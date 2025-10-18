米プロバスケットボールＮＢＡのブルズは１７日、ツーウエー契約を結んでいた河村勇輝（２４）との契約を解除したと発表した。ブルスの公式Ｘは「ありがとう、そして幸運を祈るよ、勇輝」と投稿した。昨季グリズリーズでＮＢＡデビューを果たした河村は、２シーズン目の今季に右脚を痛め、オープン戦での欠場が続いていた。米国メディア「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のＫ．Ｃ．ジョンソン氏は自身のＸで「健康上の理由に