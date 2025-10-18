敏腕代理人として知られるスコット・ボラス氏が17日（日本時間18日）、ドジャースタジアムで取材対応し、代理人を務めるDeNAの藤浪晋太郎投手（31）に言及した。藤浪は今年7月にDeNAに加入し、3季ぶりに国内復帰。6試合に登板し1勝0敗、防御率4・09だった。クライマックス・シリーズ（CS）の登板はなく、前日にチームのCS敗退が決まり、シーズンが終了した。右腕はメジャー再挑戦の意向を持っており、ボラス氏は「もちろん、