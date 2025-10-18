米行政管理予算局（OMB）のラッセル・ボート局長＝6月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米行政管理予算局（OMB）のボート局長は17日、野党民主党が地盤とする都市で陸軍工兵隊が手がける110億ドル（約1兆7千億円）超の事業を即座に停止すると明らかにした。予算切れによる政府機関の一部閉鎖を理由としており、中止も検討するという。ボート氏がX（旧ツイッター）で明らかにした。当面の政府支出を賄う与党共