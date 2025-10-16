映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」（1985年）で、俳優マイケル・J・フォックスが演じたマーティ・マクフライが演奏していた赤いギターが行方不明になっている。劇中でマーティはギタリストであるチャック・ベリーの「ジョニー・B.グッド」を披露している。この時、マーティが持っていた「ギブソン ES-345」について、マイケルは「今も手元にあればいいのに」と語るが、現